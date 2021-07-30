Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.