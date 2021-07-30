Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespit çalışmalarından sonra, evi yayan vatandaşlarımıza yenilerini yapılıp teslim edilecektir, hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımız da mağdur edilmeyecektir" dedi. - ANKARA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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