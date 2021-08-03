Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23. 59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum. "

Kaynak: Habermetre