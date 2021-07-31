Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan yerleri tekrar ağaçlandırmak görevimiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan yerleri tekrar ağaçlandırmak görevimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan yerleri tekrar ağaçlandırmak görevimiz
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Anayasa'nın 169'uncu maddesinde geçen "Yanan alanlar başka bir amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır" ifadesini hatırlattı. Erdoğan, açıklamasında "Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Türkiye'nin bu konudaki gücü ve başarısı, gelişmiş ülkelerin dahi önündedir" ifadelerini paylaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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