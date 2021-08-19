Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan