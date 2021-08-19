Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete fırsat vermeyeceğiz.