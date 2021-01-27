Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında, yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında, yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız"

27.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentimiz kendi üzerine düşen görevleri hakkıyla ifa etmesidir. Görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde, ne ülkemizin önünde ne Cumhur İttifakı'nın önünde ne AK Parti'nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında, yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında, yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında, yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında, yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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