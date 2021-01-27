Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında kapsamlı reform teklifimizi kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı. (8)

"Değişimin ve gelişimin ayrılmaz bir parçası gördüğümüz hukuki ve ekonomik reformlarımızla ilgili hazırlıklarımız büyük ölçüde şekillendi"

"Yakında kapsamlı reform teklifimizi bir bütün olarak kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey