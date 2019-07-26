Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı'da Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz."

Kaynak: AA
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