Cumhurbaşkanı Erdoğan: Xiaomi ve Salcomp'un kurduğu fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Xiaomi ve Salcomp'un kurduğu fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Xiaomi ve Salcomp'un kurduğu fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Xiaomi ve Salcomp'un kurduğu fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacakCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Xiaomi ve Salcomp'un kurduğu fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında İstanbul Avcılar'da kurulan akıllı telefon üretim tesisinin açılış törenine yazılı mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomi reform paketimizin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum" dedi.

'TÜRKİYE, ÜRETİM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.  Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Covid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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