Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 35 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA