Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldiWASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi.

13.11.2019 01:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da kalacağı otele geldi

WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi. Erdoğan, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarını camdan selamladı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi
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