Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldiWASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi.
13.11.2019 01:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi
WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi. Erdoğan, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarını camdan selamladı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi