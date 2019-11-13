Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD başkenti Washington'a geldi.

13.11.2019 01:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da

Cumhuriyeti , ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD başkenti 'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Washington Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı. Erdoğan'ı, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson karşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması


Kaynak: DHA
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