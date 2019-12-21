Cumhurbaşkanı erdoğan vtandaşlarla boza içti
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Cumhurbaşkanı erdoğan vtandaşlarla boza içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.

21.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:11
Cumhurbaşkanı erdoğan vtandaşlarla boza içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan vtandaşlarla boza içti
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