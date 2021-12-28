Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Ülkelerin gücü artık yüksek teknolojideki etkinlikleri ile ölçülüyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta bugün bütün dünyanın dilindedir. ' Türkiye'nin bölgenin geleceğini şekillendiren ülkelerin başında geldiği' analizleri giderek daha çok paylaşılıyor. Artık sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olma hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devem ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Erdoğan, "Batı ilimde, fende, teknolojide ileri noktalara ulaşırken bizim geride kalmamızda, nice adaletsizlikler, nice zulümler yanında kendi hatalarımızın, eksikliklerimizin de payı vardır. Dolayısıyla hayıflanmak çözüm değildir. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmek, yeniliklerin öncüsü olmaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar, yitik kaybedildiği yerde aranır. Bu toprakların ruhuna, birikimine, bereketine güveniyoruz. İşte bu anlayışla son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla, uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. İnovasyonun ve teknolojinin belkemiği olan bilim; Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ülkemizde 7'den 70'e benimsenmesi için milli teknoloji hamlesi vizyonu rehberliğinde kararlı adımlar attık. Bilim ve teknolojide ilerleyebilmek için insan kaynağından altyapıya, verimlilikten araştırma-geliştirmeye kadar her alanda projeler yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından ödül alan bilim insanlarına ödüllerini tek tek verdi ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1978 yılından beri TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi'nde Zeka Oyunları sayfasını hazırlayan Emrehan Halıcı'ya da Guinness Dünya Rekoru Sertifikası'nı verdi. Halıcı'nın 43 yıl 6 gün ile 'Dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı' olarak Guinness Dünya Rekortmeni unvanına sahip olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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