Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Virgülü Koyduk, İnşallah Nokta Koyulacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekatı'nın en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından Menbiç, Ayn-el Arap, Tel Abyat, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in ardından Menbiç'e yapılacak operasyonun sinyallerini verdi.

"Virgülü koyduk, inşallah nokta koyulacak"

Afrin Harekatı'nın nasıl başladığını anlatan Erdoğan, "Hani hep diyordum ya, 'bir gece ansızın geliriz' diye, geldik ve işi bu noktaya getirdik. Bizim dost bildiklerimiz sözlerinde durmadı. Biz paramızla onlardan silah istedik, vermediler. Ama terör örgütüne 5 bin tır silah gönderdiler, 2 bin uçak ile mühimmat gönderdiler. Açılan tünelleri izlemişsinizdir, silah ve mühimmat depolarını gördünüz, oradan koalisyon güçlerinin silahlarına varıncaya kadar kullanılmamış vaziyette orada duruyor. Kime karşı kullanacaklardı, NATO'de beraber olduğumuz Türkiye'ye karşı. Bunun başka izahı olabilir mi? Biz kendi göbeğimizi kesmek zorundaydık, kendi göbeğimizi kestik şu an itibariyle 3 bin 622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Dün sabah 08.30 itibariyle Afrin'de salalar okunmaya başlandı, şu anda 'iş bitti mi' derseniz, hayır bitmedi, bütün ÖSO, bizim askerimizle birlikte oradaki bomba gibi aramalarını devam ettiriyor. Emin bir belde olduğuna inandığımız ana kadar, orayı emin bir belde haline getireceğiz, oranın halkı oraya huzur içinde girecek. Girmeye başladılar. 500 bine yakın nüfusu olan bir yer. Virgülü koyduk, inşallah nokta koyulacak. Onunla kalmayacağız, bunun uzantısı var, onlar da hallolacak. Bizim derdimiz işgal değil, teröristlere karşı temizlik harekatını gerçekleştirmek, ülkemize karşı olan tehdidi ortadan kaldırmak. Hedef terör koridorunu ortadan kaldırmaktı. Şimdi terör koridorunu büyük boyutta halletmiş vaziyetteyiz. Bu teröristlerin hedefi aslında kuzeyde, doğudan Akdeniz'e bir koridor açmak. Biz şimdi ondan böylece kurtulmuş oluyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum" diye konuştu.

"Menbiç, Ayn-el Arap, Tel Abyat, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu süreci devam ettireceğiz"

"Biz hem kuklalarla hem de kuklacılarla olan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" açıklamasında bulunan Erdoğan, sivrisinekleri imha ederken, bataklığın kurutulmasını da ihmal etmediklerinin altını çizdi. Terörle mücadelede konsept değişikliğine gidildiğini ifade eden Erdoğan, "Terör örgütleri ile mücadele alanımızı bunların eğitildiği, donatıldığı, kök salmaları için sürekli desteklendiği yerlere doğru genişlettik. Bu arada sınırlarımız içinde de teröristleri boş bırakamazdık. Onları da tamamen imha etmeyi sürdürüyoruz. Suriye'deki operasyonlarımızın başarı sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü kesmeye yönelikti. Hem ulusal hem de uluslararası hukuk gözetilerek bu adımlar atıldı. Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekatı'nın en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından Menbiç, Ayn-el Arap, Tel Abyat, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Aynı şekilde Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, 'burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor.' Sincar. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin, eğer halledemiyorsanız, biz bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız. Sizden öncesi Irak merkezi yönetimlerine de bunları söyledik. 'Biz sıkıntıya düştüğümüzde size durumu bildireceğiz' dediler, hala bildirecekler, Başbakanımız görüştü, biz görüşüyoruz, henüz bir netice yok ama bu iş çok uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Dünyanın dört bir yanından gelip burnumuzun dibinde bin bir tezgah kuranlara gıkı çıkmayanların Türkiye'nin terörle mücadele karşısındaki vaveylaları bizi ilgilendirmiyor" dedi.

"Onlara destek verenler de alçaktır, ahlaksızdır, insanlıktan nasibini almamıştır"

Irak'ın güney bölgelerinin, Musul'un, Rakka'nın video kayıtlarını izlediğini, bir de Afrin'deki video kayıtlarını izlediğini belirten ve Afrin'de binalarda bir yıkım olmadığını belirten Erdoğan, "Biz yıkmaya yakmaya değil, biz ihya etmeye gidiyoruz" diye konuştu.

Teröristlerin Afrin'de kuyruklarını kıstırıp kaçtıklarını belirten Erdoğan, "Kalanlar sivilleri kendilerine kalkan yapmaya kalktılar. Akıbetlerinden kurtulmaya çalıştılar ama fayda etmedi. Biz bu oyunu 2015 yılındaki çukur eylemlerinde de ülkemizde gördük. Hepsini açtıkları çukurlara gömdük. Afrin'de de aynısı gerçekleşti. Asla kazanamayacakları bir savaşı sırf propaganda malzemesi olsun diye 50-100 sivilin öldürülmesi taktiğine indirenler de onlara destek verenler de alçaktır, ahlaksızdır, insanlıktan nasibini almamıştır" şeklinde konuştu.

TSK ile birlikte mücadele eden ÖSO'dan övgü ile söz eden Erdoğan, "ÖSO mensupları, ki bunlar ölümü korkuttular, ölümün üzerine gittiler. Ülkelerinin ve kardeşlerinin kurtuluşu için çok büyük kahramanlık gösterdiler, tarihi bir mücadele verdiler. Kimse bu kahramanları DEAŞ'ın çapulcuları ile PYD'nin korkak tavukları ile karıştırmasın. Bunların her biri aslan yavrusu gibi sahada kükrediler ve neticeye ulaştılar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda hakim ve savcılara seslenerek, "Siz inanıyorum ki, hakim ve savcılar olarak görev yapacaksınız, ben de Cumhurbaşkanınız olarak sizin yanınızda, sizlere her türlü devlet imkanı sağlamada destek vermeye hazır olan bir görevliniz olarak... Bu sütunun ayakta durması lazım, eğer ayakta durmazsa bu devlet, bu millet ayakta duramaz. Adalet mülkün esasıdır" açıklamasında bulundu. - ANKARA