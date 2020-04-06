CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KABİNE TOPLANTISINA KATILDI
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla kabine toplantısına katıldı.
06.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:18
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla kabine toplantısına katıldı.,Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Erdoğan, kabineye toplantı ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katıldı.
Görüntü Dökümü: -----------Toplantıdan fotoğraflar
Kaynak: DHA