Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla kabine toplantısına katıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla kabine toplantısına katıldı.
06.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:17
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla kabine toplantısına katıldı.,
- İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Erdoğan, kabineye toplantı ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA