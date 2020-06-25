Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
25.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştireceği bilgisi verildi.
Söz konusu yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
Kaynak: AA