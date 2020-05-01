Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Covid-9 hastaları ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Covid-9 hastaları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Covid-9 hastaları ile görüştü
01.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Covid-9 hastaları ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Covid-9 hastaları ile görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü" ifadelerine yer verilerek o anlara ait fotoğraf kareleri paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Covid-9 hastaları ile görüştü

Kaynak: İHA

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