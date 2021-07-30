Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemi ile Fatih sondaj gemisinden katıldığı Sakarya Sahası'ndaki Gaz Yakma Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazını ilk defa yerinde yakacaklarını belirterek, "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazını ilk defa yerinde yakacaklarını belirterek, "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle, bilgiyle, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazını ilk defa yerinde yakacaklarını belirterek, "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle, bilgiyle, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalar yürüttüğünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bölgede olduğunu anımsatan Erdoğan, "Valiliğimizin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ihtiyaç duyulan her türlü araç gereç ve personel ile yangına müdahale etmektedir. Milletvekili arkadaşlarımız hep birlikte oradaki olaya el atmış durumdalar. En kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle, bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak, yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla verdiklerini belirterek, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlk keşiften yaklaşık 2 ay sonra Fatih sondaj gemisini ziyaret ederek ilave 85 milyar metreküplük yeni keşif de gemimizde açıklamıştık. Keşifle ilgili son müjdemizi ise Haziran ayının başlarında Filyos'ta düzenlenen törende vererek 135 milyar metreküplük yeni keşifte toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik. Karadeniz'de açtığımız bu kuyular ilk değildir. Elbette son da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sondaj konusunda ulaşılan teknik yeterlilikle dışa bağımlılığın sona erdiğini söyleyen Erdoğan, "Araştırma ve sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Bu gemileri tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da önemli oranda azaltacağız. Tabii bu işler bir günde, bir gecede olmadı. Arkasında yılların emeği, ortaya konan güçlü irade ve milletimizin desteği var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz ve Karadeniz'deki iki ve üç boyutlu Sismik araştırmaları 6- 7 katına çıkardıklarını vurgulayarak, "Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik, kararlı duruşumuzdan geri adım atmadık. Eğer biz o günün şartlarında yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Akla hayale gelmeyecek türlü bahanelerle attığımız her adımın önü kesilecekti. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte kaldı" şeklinde konuştu.

Bugün, sismik araştırma ve sondaj çalışmalarında son 1 yılda gelinen noktanın önemli bir dönüm noktasını daha geride bırakacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Evet bugün Fatih Sondaj gemimizin açtığı, Kanuni'nin tamamlamasını yaptığı, Türkali 2 kuyusu gaz akış testini gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Bir başka ifade ile keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle bilgiyle teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla çarpıtmalarla manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz. İzliyor musunuz, nasıl? " dedi.

Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük bir emek harcandığını vurgulayan Erdoğan, "Projede elbette kendi içinde doğal ve teknik zorluklar içeriyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve detaylı iş takvimi ile hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek. Son 1 yılda Tuna 1, Türkali 1, Türkali 2, Türkali 3 ve Amasra 1 olmak üzere toplam 5 kuyu açtık. Her bir kuyumuzda keşfedilen gaz miktarını doğruladık. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama, sondaj ve üretim kabiliyetlerini üst bir noktaya taşıyacaktır. Bu gazın karaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar doğalgaz endüstrisini besleyen yan sanayinin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. " diye konuştu. DHA

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Kaynak: Habermetre