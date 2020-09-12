Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempozyumun yapıldığı salona gelişi Sempozyumun yapıldığı salon ve katılımcılar İstiklal Marşı'nın okunması Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"na katıldı.
12.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempozyumun yapıldığı salona gelişi
Sempozyumun yapıldığı salon ve katılımcılar
İstiklal Marşı'nın okunması
Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"na katıldı.
Kaynak: AA