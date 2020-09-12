Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempozyumun yapıldığı salona gelişi Sempozyumun yapıldığı salon ve katılımcılar İstiklal Marşı'nın okunması Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"na katıldı.

12.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempozyumun yapıldığı salona gelişi

Sempozyumun yapıldığı salon ve katılımcılar

İstiklal Marşı'nın okunması

Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katıldı

Kaynak: AA

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