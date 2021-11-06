Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Anayasadan kanunlara kadar tüm uygulamaları hak ve adalet temelli bir dönüşüme tabi tuttuk. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerine kanla zulümle kurduğu vesayeti kaldırdık." - BATMAN

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