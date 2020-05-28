Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
28.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir."

Kaynak: AA

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