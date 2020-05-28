Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir." Kaynak: AA