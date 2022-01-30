Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız"
AA, Hasan Taşcan - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde halka hitap etti.
AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde halka hitap etti. (2)