Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız" - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız"

AA, Hasan Taşcan - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde halka hitap etti.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde halka hitap etti. (2)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Haber

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