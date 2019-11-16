Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı.
16.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı. "
Kaynak: AA