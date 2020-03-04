Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli destekçilerini milli irade ayakları altında ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız."
04.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli destekçilerini milli irade ayakları altında ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız."
Kaynak: AA