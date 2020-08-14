Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
14.08.2020 20:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA