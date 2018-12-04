Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Görüştü

Aynur TATTERSALL/ DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karakas'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende iki ülkenin marşları çalındı. Erdoğan ve Maduro, tören kıtasını selamladıktan sonra, Türk ve Venezuela bayrakları taşıyan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Bu sırada gençlerden oluşan orkestra da türkü söyledi. Erdoğan ve Maduro daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

VENEZUELALI ÇOCUKLARDAN CIŞKULU İSTİKLAL MARŞI PROVASI

Öte yandan, Venezuela Çocuk Senfoni Orkestrası tören için hazırlık aşamasındaki provalarda İstiklal Marşı'nın çalındığı görüntüler ortaya çıktı. DHA muhabirinin ulaştığı görüntülerde orkestradaki çocukların İstaklal Marşı'nın büyük bir coşkuyla çaldıkları gözleniyor.