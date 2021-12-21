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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasında Türkiye- Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Haber : ANKARA,


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

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