Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasında Türkiye- Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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