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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

(Hülya Keklik/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

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