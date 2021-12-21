Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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