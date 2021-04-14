Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz