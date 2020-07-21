Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefa projesinde 77 il ve 361 ilçede 1836 Milli Eğitim personelimiz görev... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (6)

"Vefa projesinde 77 il ve 361 ilçede 1836 Milli Eğitim personelimiz görev alarak özverili bir çalışma sergiledi"

"18 yıl önce sadec 45 lira olan aylık burs-kredi miktarını 2018'de 470 liraya, 2019'da 500 liraya, bu yıl ise 550 liraya yükselttik"

Kaynak: AA