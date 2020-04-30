Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans görüşmesi...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailelerle video konferans yöntemiyle görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailelerle video konferans yöntemiyle görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA