Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti
23.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:15

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Her sene Ağustos ayının başında gerçekleştirilen YAŞ toplantısının Kurban Bayramı nedeniyle bugün yapılmasına karar verildi. YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çıktı. YAŞ üyeleri Covid-19 salgını nedeniyle maske taktı ve sosyal mesafeye dikkat ederek yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADICumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyetini 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri, kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle Zat-ı Alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."


Kaynak: DHA

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