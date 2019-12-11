Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'den işbirliğine devam sözü

11.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askeriye ve enerji alanlarında işbirliğini sürdürme taahhüdü verdi.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider arasındaki telefon görüşmesi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin olası yaptırım kararının S-400 hava savunma sistemlerinin kullanılmasını engellemeyeceğini açıklamasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle