Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları

Gazetecilerin liderlere soru sorması Ortak basın toplantısını takip eden heyetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Üç liderin tokalaşması ve salondan çıkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

16.09.2019 21:33

Gazetecilerin liderlere soru sorması

Ortak basın toplantısını takip eden heyetler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Üç liderin tokalaşması ve salondan çıkışı

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de güvenli bölge) Şu anda 450 kilometrelik bölgede konutlar yapalım diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin - Suriye'de güvenli bölge çalışmaları
Kaynak: AA
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