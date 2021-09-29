Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? Konuşma, görüşme maddeleri açıklandı mı?

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞTÜ MÜ, NE KONUŞTU?

Kırım gerginliğinin gölgesinde geçen ve yaklaşık 3 saat süren Soçi Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den olumlu mesajlar geldi. Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." derken, Putin, "Çok yararlı ve kapsayıcı geçti, temasta olacağız" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bir buçuk yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk mesajlar geldi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"VERİMLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullandı.

"TEMASTA OLACAĞIZ"

Putin, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN KIRIM MESAJI NEYDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım mevzusuna değinmiş ve "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kırım Tatarlarının haklarını korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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