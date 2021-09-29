Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? Konuşma, görüşme maddeleri açıklandı mı? - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? Konuşma, görüşme maddeleri açıklandı mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? Konuşma, görüşme maddeleri açıklandı mı?

Son dakika gelen haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bir buçuk yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk mesajlar geldi. Görüşmenin ardından vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? Konuşma, görüşme maddeleri açıklandı mı? merak etti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin konuşması gündemde yer alan konuların başında geliyor. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ne görüştü, ne konuştu, yeni kararlar alındı mı? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? İşte bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kırım gerginliğinin gölgesinde geçen ve yaklaşık 3 saat süren Soçi Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den olumlu mesajlar geldi. Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." derken, Putin, "Çok yararlı ve kapsayıcı geçti, temasta olacağız" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bir buçuk yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk mesajlar geldi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? Konuşma, görüşme maddeleri açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? Konuşma, görüşme maddeleri açıklandı mı?

Putin, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım mevzusuna değinmiş ve "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kırım Tatarlarının haklarını korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ne konuştu? 29 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne görüştü? Konuşma, görüşme maddeleri açıklandı mı? - Haberler
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