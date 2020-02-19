Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelişi Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan anlaşmaların imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası...

19.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı

ile Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelişi

Türkiye ile Özbekistan arasında yapılan anlaşmaların imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak bildiri imzaladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak bildiri imzaladı
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