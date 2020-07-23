Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunarak, hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
23.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunarak, hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli akşam saatlerinde yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti. Erdoğan ve Bahçeli, bir süre içeride incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra cami tabelasının örtüsünü kaldırdı. Tabelada "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" ismi yazdığı görüldü. Erdoğan ve Bahçeli incelemelerin ardından Ayasofya'dan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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