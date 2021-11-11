Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'dan iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin Macaristan'dan ülkeye iadesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, karşılama töreninin ardından Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan ve iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri birlikte inceledi.