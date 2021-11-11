Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'dan iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'dan iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri inceledi

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin Macaristan'dan ülkeye iadesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin Macaristan'dan ülkeye iadesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, karşılama töreninin ardından Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan ve iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri birlikte inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'dan iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'dan iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'dan iadesi gerçekleştirilen tarihi eserleri inceledi

AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title