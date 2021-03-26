Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin çalışma ziyareti başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.