Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri İmza Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Beyan Sarayı'nda gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Erdoğan ve Şeyh Sabah'ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde üç konuda anlaşmaya varıldı.



İki ülke arasında, "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve "Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vekili Halid Nasır Abdullah el-Roudan tarafından, iki ülke arasında "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Kuveyt Doğrudan Yatırımı Teşvik İdaresi (KDIPA) Başkanı Meşal Cabir el Ahmed es-Sabah tarafından "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü (KISR) Genel Müdürü Dr. Samira Omar tarafından "Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın katıldığı imza töreninden görüntüler - İstanbul