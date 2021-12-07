Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani öğle yemeğinde bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani öğle yemeğinde bir araya geldi.

İki lider, Emirlik Divanı'ndaki görüşme ve imza töreninin ardından resmi öğle yemeğinin verileceği Katar Yarış ve Binicilik Kulübü'ne geldi.

Erdoğan ve Al Sani'ye iki ülke heyetleri de eşlik etti.

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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