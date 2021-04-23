Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi ne zaman olacak? Tarihi belli oldu mu? Görüşme nerede yapılacak?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme tarihi ve yeri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşecek. Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından ilk kez görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Beyaz Saray, "Erdoğan ve Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı." ifadelerine yer verdi. Peki, görüşme ne zaman ve nerede yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI BIDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı."

Buna göre görüşme NATO Zirvesi'nde, Haziran ayında yapılacak.