Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan korona virüse yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan korona virüse yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan korona virüse yakalandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz"
İhlas Haber Ajansı - Genel