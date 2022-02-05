Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan korona virüse yakalandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan korona virüse yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan korona virüse yakalandı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Genel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Genel, Haber

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