Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yemeni hediye edildi

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü kapsamında Ahlat'ta düzenlenen kutlamalara katılan Adıyaman Belediyesi, etkinliğin ilgi odağı oldu.

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü kapsamında Ahlat'ta düzenlenen kutlamalara katılan Adıyaman Belediyesi, etkinliğin ilgi odağı oldu.

26 Ağustos 1071'de büyük komutan Sultan Alparslan komutasında Bizans ordusunu bozguna uğratarak Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla Ahlat'ta etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri ile usta öğreticileri tarafından hazırlanan Besi bebekten bakır işlemeli tablolara, yemeniden el oyası yazmalara kadar birçok alanda el emeği göz nuru ürünleri davetlilere sundu. Adıyaman otağını ziyaret eden isimler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'da ürünleri tek tek inceleyip, çiğköftenin tadına baktı. Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan hanımefendiye el yapımı yemeni hediye etti.

Etkinliklerin çok güzle geçtiğini söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, emeği geçenlere teşekkür etti

Yetkililer ayrıca, etkinlik boyunca Adıyaman Belediyesi otağının yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek, "Adıyaman'ımızı her yönüyle tanıtmaya çalıştığımız otağımız büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımızın yanı sıra önemli isimlerde Adıyaman kültürünü yakından tanıdı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı