MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 950. KUTLAMA ETKİNLİKLERİNDE İLGİ ODAĞI OLDUK

Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü kapsamında bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bitlis Ahlat'ta düzenlenen kutlamalara katılan Belediyemiz, etkinliğin ilgi odağı oldu.

Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü kapsamında bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bitlis Ahlat'ta düzenlenen kutlamalara katılan Belediyemiz, etkinliğin ilgi odağı oldu.

Belediyemizin 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis Ahlat'taki otağı ilgi odağı oldu. Adıyaman'ın kültür ve sanat değerlerinin yanı sıra leziz mutfağının da tanıtıldığı otağı birçok önemli isim ziyaret etti.

26 Ağustos 1071'de büyük komutan Sultan Alparslan komutasında Bizans ordusunu bozguna uğratarak Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere önemli devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliklerde; Geleneksel sporlar, kültürel etkinlikler, geleneksel uygulamalar, dini merasimler ve çocuk etkinliklerine yer verildi.

Bu önemli organizasyonda yer alarak Adıyaman'ın tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdüren Belediyemiz ise misafirlerine şehrin kültürünü yansıtan birçok envarter sundu. Kadın ve Gençlik Merkezimiz kursiyerleri ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan Besi bebekten bakır işlemeli tablolara, yemeniden el oyası yazmalara kadar birçok alanda el emeği göz nuru ürünleri davetlilere sunan Belediyemiz, diğer yandan da meşhur etsiz Adıyaman çiğköftesini misafirlerine ikram etti. Adıyaman otağını ziyaret eden isimler arasında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi de ürünleri tek tek inceleyip, çiğköftenin tadına baktı. yetkililerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan hanımefendiye el yapımı yemeni hediye etti.

Etkinliklerin çok güzle geçtiğini söyleyen yetkililerimiz, emeği geçenlere teşekkür etti. Yetkililerimiz ayrıca, etkinlik boyunca Adıyaman Belediyesi otağınının yoğun ilgi gördüğünü de sözlerine ekleyerek, "Adıyaman'ımızı her yönüyle tanıtmaya çalıştığımız otağımız büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımızın yanısıra önemli isimlerde Adıyaman kültürünü yakından tanıdı. Bu isimler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Dombra şarkısıyla Türk dünyası tarafından tanınan Arslanbek Sultanbekov, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman milletvekilimiz Ahmet Aydın, bir dönem Adıyaman Valiliği de yapan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa AK Parti milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Diyarbakır AK Parti milletvekili Oya Eronat ile Litvanya Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga otağımızı ziyaret etti" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre