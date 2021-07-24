Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile telefonla görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile telefonla görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüşerek bayramını kutladı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüşerek bayramını kutladı.

Karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, Ahıskalı Türklerin durumunu soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıskalı Türklerin durumu, yapılan çalışmalar ve diğer konularda bilgi verdi.

Oldukça samimi geçen bu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle tüm Ahıskalı Türklerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, her zaman onların yanında olduğunu, Türkiye Devletinin Ahıskalı Türklere verdiği desteği her platformda devam ettireceğini vurguladı.

Genel Başkan Kassanov ise DATÜB olarak, bizleri unutmayan, bayramımızı tebrik eden, desteğini esirgemeyin Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Canlı yayın ringe döndü! Eski bakan yardımcısını önce yumruklayıp sonra koltuğuyla yere yapıştırdı
Canlı yayın ringe döndü! Eski bakan yardımcısını önce yumruklayıp sonra koltuğuyla yere yapıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Fatma Girik Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Mario Balotelli Gedson Fernandes Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile telefonla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:37:13. #1.15#

title