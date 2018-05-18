Son Dakika! Erdoğan, ABD'yi BM Genel Sekreterine Şikayet Etti: BM Kararlarına Aykırı Davranıyor

BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e sert tepki gösterilmeli , ABD BM kararlarına aykırı davranıyor uluslararası barışı tehlikeye atıyor." diye konuştu.

İSRAİL VE SURİYE KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede İsrail ve Suriye konuları ele alındı.

"BAĞIMSIZ SORUŞTURMA, OLUMLU BİR GELİŞME"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'i kınayarak Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etmesini de olumlu bir gelişme olarak nitelediler.

"ABD ULUSLARARASI BARIŞI TEHLİKEYE ATIYOR"

Büyükelçiliğini hukuk dışı bir şekilde Kudüs'e taşıyan ABD'nin BM kararlarına aykırı davranarak uluslararası barışı tehlikeye attığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

GUTERRES TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Zirve toplantısı hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda da konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. Filistinlilerin acılarını hafifletmek için ortak çaba harcamanın önemine değinen BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye'nin Cenevre ve Astana süreçlerinde gösterdiği gayretleri takdir ettiklerini belirtti.